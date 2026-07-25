Рябушинская (Скворцова) ЕВФИМИЯ СТЕПАНОВНА
женский, родилась Около 1790
умерла Неизвестно
ОтецСкворцов СТЕПАН ЮЛИАНОВИЧОколо 1760 г.р.
Супруги
Рябушинский МИХАИЛ ЯКОВЛЕВИЧ1786 г.р.
Дети
Рябушинский ИВАН МИХАЙЛОВИЧ1818 г.р.
Рябушинский ПАВЕЛ МИХАЙЛОВИЧ1820 г.р.Показать еще 1
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Рождение
Около 1790
Отец: Скворцов СТЕПАН ЮЛИАНОВИЧ
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1814
Рождение ребёнка
1818
Сын: Рябушинский ИВАН МИХАЙЛОВИЧ
Отец ребёнка: Рябушинский МИХАИЛ ЯКОВЛЕВИЧ
Рождение ребёнка
1820
Сын: Рябушинский ПАВЕЛ МИХАЙЛОВИЧ
Отец ребёнка: Рябушинский МИХАИЛ ЯКОВЛЕВИЧ
Рождение ребёнка
1826
Сын: (Рябушинский) ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ
Отец ребёнка: Рябушинский МИХАИЛ ЯКОВЛЕВИЧ
Смерть
Неизвестно