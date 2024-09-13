Аскользяев (Окольздаев) Иван Афанасьевич
Место рождения
Дата рождения09.06.1913
Дата смерти13.12.1983
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1913
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1935
Дочь: Аскользяева Валентина Ивановна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1940
Сын: Аскользяев Анатолий Иванович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1942
Сын: Аскользяев Николай Иванович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1945
Дочь: Аскользяева Любовь Ивановна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1948
Дочь: Аскользяева Томара Ивановна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1950
Дочь: Аскользяева Вера Ивановна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1954
Сын: Аскользяев Валерий Иванович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1959
Сын: Аскользяев Александр Иванович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
13.12.1983
Макинск, Буландынский район, Акмолинская область