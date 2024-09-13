Аскользяев (Окольздаев) Иван Афанасьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аскользяев (Окольздаев) Иван Афанасьевич

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Место рождения

Полднево, Каслинский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

09.06.1913

Дата смерти

13.12.1983

Пол

Мужской

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1913

Отец: Аскользяев (Окольздаев) Афанасий Иванович

Мать: Обоскалова Екатерина Михайловна

Полднево, Каслинский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1935

Дочь: Аскользяева Валентина Ивановна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Каракога, Абайский район, Карагандинская область
Рождение ребёнка
1940

Сын: Аскользяев Анатолий Иванович

Мать ребёнка: не указана

Каракога, Абайский район, Карагандинская область
Рождение ребёнка
1942

Сын: Аскользяев Николай Иванович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Каракога, Абайский район, Карагандинская область
Рождение ребёнка
1945

Дочь: Аскользяева Любовь Ивановна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Каракога, Абайский район, Карагандинская область
Рождение ребёнка
1948

Дочь: Аскользяева Томара Ивановна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Каракога, Абайский район, Карагандинская область
Рождение ребёнка
1950

Дочь: Аскользяева Вера Ивановна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Каракога, Абайский район, Карагандинская область
Рождение ребёнка
1954

Сын: Аскользяев Валерий Иванович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Каракога, Абайский район, Карагандинская область
Рождение ребёнка
1959

Сын: Аскользяев Александр Иванович

Мать ребёнка: не указана

Каракога, Абайский район, Карагандинская область
Смерть
13.12.1983
Макинск, Буландынский район, Акмолинская область

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