Сикорский Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.08.80
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
06.10.08
Дочь: Сикорская София Михайловна
Мать ребёнка: Муртазина Валерия Эльдаровна
Рождение ребёнка
10.02.2013
Сын: Сикорский Вадим Михайлович
Мать ребёнка: Муртазина Валерия Эльдаровна
Рождение ребёнка
30.07.2023
Сын: Сикорский Денис Михайлович
Мать ребёнка: Муртазина Валерия Эльдаровна
Бракосочетание
Неизвестно