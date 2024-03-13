Сикорский Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сикорский Михаил

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.08.80

Пол

Мужской

Добавил:

ПМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
06.10.08

Дочь: Сикорская София Михайловна

Мать ребёнка: Муртазина Валерия Эльдаровна

Рождение
20.08.80

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.02.2013

Сын: Сикорский Вадим Михайлович

Мать ребёнка: Муртазина Валерия Эльдаровна

Рождение ребёнка
30.07.2023

Сын: Сикорский Денис Михайлович

Мать ребёнка: Муртазина Валерия Эльдаровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Муртазина Валерия Эльдаровна

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