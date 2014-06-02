Юнус (Юнусов) Миргазиян Закирович
Место рождения
Дата рождения25.05.1927
Дата смерти02.06.2014
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1927
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
По 1950
Харьков, Украина
Место жительства
С 1955 по 1977
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1987 по 2014
Смерть
02.06.2014