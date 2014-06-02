Юнус (Юнусов) Миргазиян Закирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юнус (Юнусов) Миргазиян Закирович

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Место рождения

Исергапово, Бавлинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

25.05.1927

Дата смерти

02.06.2014

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1927

Отец: не указан

Мать: не указана

Исергапово, Бавлинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
По 1950
Харьков, Украина
Место жительства
С 1955 по 1977
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1987 по 2014
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
02.06.2014
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
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