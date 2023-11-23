Ильинский Иван Петров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1781
Дата смерти23.06.1848
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Отец: Петр Федосеевич
Мать: Феодора Петрова
Ильинский Иван Петрович (1781 - 1848) Родился в семье священника села Елохова Рыбинского уезда Петра Федосеевича. С 1792 года обучался в семинарии. В 1799 году определен во дьячка к церкви села Вознес... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Ильинская) Хиония Иванова
Мать ребёнка: Феодосия Дмитриева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вознесенский Василий Иванов
Мать ребёнка: Феодосия Дмитриева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вознесенский Евгений Иванов
Мать ребёнка: Феодосия Дмитриева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вознесенский Матвей Иванов
Мать ребёнка: Феодосия Дмитриева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вознесенский Семен Иванов
Мать ребёнка: Феодосия Дмитриева
Бракосочетание
25.07.1799
Жена: Феодосия Дмитриева
Рождение ребёнка
1801
Сын: Ильинский Александр Иванов
Мать ребёнка: Феодосия Дмитриева
Рождение ребёнка
13.11.1804
Мать ребёнка: Феодосия Дмитриева
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Ливанова (Ильинская) Екатерина Иванова
Мать ребёнка: Феодосия Дмитриева
Рождение ребёнка
1821
Дочь: (Ильинская) Елена Иванова
Мать ребёнка: Феодосия Дмитриева
Рождение ребёнка
30.08.1825
Дочь: Воскресенская (Ильинская) Любовь Иванова
Мать ребёнка: Феодосия Дмитриева
Смерть
23.06.1848