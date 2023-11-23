Ильинский Иван Петров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ильинский Иван Петров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1781

Дата смерти

23.06.1848

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: Петр Федосеевич

Мать: Феодора Петрова

Ильинский Иван Петрович (1781 - 1848) Родился в семье священника села Елохова Рыбинского уезда Петра Федосеевича. С 1792 года обучался в семинарии. В 1799 году определен во дьячка к церкви села Вознес... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Ильинская) Хиония Иванова

Мать ребёнка: Феодосия Дмитриева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вознесенский Василий Иванов

Мать ребёнка: Феодосия Дмитриева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вознесенский Евгений Иванов

Мать ребёнка: Феодосия Дмитриева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вознесенский Матвей Иванов

Мать ребёнка: Феодосия Дмитриева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вознесенский Семен Иванов

Мать ребёнка: Феодосия Дмитриева

Бракосочетание
25.07.1799

Жена: Феодосия Дмитриева

Рождение ребёнка
1801

Сын: Ильинский Александр Иванов

Мать ребёнка: Феодосия Дмитриева

Рождение ребёнка
13.11.1804

Сын: Ильинский Петр Иванов

Мать ребёнка: Феодосия Дмитриева

Рождение ребёнка
1811

Дочь: Ливанова (Ильинская) Екатерина Иванова

Мать ребёнка: Феодосия Дмитриева

Рождение ребёнка
1821

Дочь: (Ильинская) Елена Иванова

Мать ребёнка: Феодосия Дмитриева

Рождение ребёнка
30.08.1825

Дочь: Воскресенская (Ильинская) Любовь Иванова

Мать ребёнка: Феодосия Дмитриева

Смерть
23.06.1848

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