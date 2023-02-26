Гультяева (Солодкина) Елизавета Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Гультяев Стефан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гультяев Алексей
Отец ребёнка: Гультяев Стефан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Багузова Татьяна Стефанова
Отец ребёнка: Гультяев Стефан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Стефановна
Отец ребёнка: Гультяев Стефан
Смерть
Неизвестно