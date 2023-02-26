Гультяева (Солодкина) Елизавета Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГультяева (Солодкина) Елизавета Петровна

Гультяева (Солодкина) Елизавета Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гультяев Иван Стефанович

Отец ребёнка: Гультяев Стефан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гультяев Алексей

Отец ребёнка: Гультяев Стефан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Багузова Татьяна Стефанова

Отец ребёнка: Гультяев Стефан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Стефановна

Отец ребёнка: Гультяев Стефан

Смерть
Неизвестно
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