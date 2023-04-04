Флюкова (Левенсон) Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Флюкова (Левенсон) Елена

Место рождения

Коновалово, Балаганский муниципальный район, Иркутская область

Дата рождения

1853

Дата смерти

1938

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: Левенсон Залман (Соломон)

Мать: Левенсон Ефимия (Эстер)

Коновалово, Балаганский муниципальный район, Иркутская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Флюков Яков

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Рождение ребёнка
01.02.1887

Дочь: Цибулевская (Флюкова) Мария

Отец ребёнка: Флюков Яков

Коновалово, Балаганский муниципальный район, Иркутская область
Смерть
1938
Москва, город федерального значения Москва

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