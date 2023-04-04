Флюкова (Левенсон) Елена
Место рождения
Дата рождения1853
Дата смерти1938
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853
Отец: Левенсон Залман (Соломон)
Мать: Левенсон Ефимия (Эстер)
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Флюков Яков
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Рождение ребёнка
01.02.1887
Дочь: Цибулевская (Флюкова) Мария
Отец ребёнка: Флюков Яков
Смерть
1938
Москва, город федерального значения Москва