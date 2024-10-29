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Трошкин Астафий Петров

Место рождения

Пазелки, Бессоновский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

Около 1796

Дата смерти

1850

Пол

Мужской

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1796

Отец: Трошкин Петр Ефремов

Мать: не указана

Пазелки, Бессоновский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Трошкин Марк Астафьевич

Мать ребёнка: Трошкина Елена Евдокимовна

Пазелки, Бессоновский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Трошкина Елена Евдокимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Трошкина) Евдокия Астафьевна

Мать ребёнка: Трошкина Елена Евдокимовна

Пазелки, Бессоновский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Около 1814

Сын: Трошкин Евдоким Астафьевич

Мать ребёнка: Трошкина Елена Евдокимовна

Пазелки, Бессоновский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
13.06.1816 ст.

Сын: Трошкин Павел Астафьевич

Мать ребёнка: Трошкина Елена Евдокимовна

Пазелки, Бессоновский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Около 1821

Дочь: (Трошкина) Миланья Астафьевна

Мать ребёнка: Трошкина Елена Евдокимовна

Пазелки, Бессоновский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Около 1821

Сын: Трошкин Лука Астафьевич

Мать ребёнка: Трошкина Елена Евдокимовна

Пазелки, Бессоновский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
25.02.1828 ст.

Сын: Трошкин Михаил Астафьевич

Мать ребёнка: Трошкина Елена Евдокимовна

Пазелки, Бессоновский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Около 1832

Сын: Трошкин Маркел Астафьевич

Мать ребёнка: Трошкина Елена Евдокимовна

Пазелки, Бессоновский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Около 1842

Сын: Трошкин Родион Астафьевич

Мать ребёнка: Трошкина Елена Евдокимовна

Пазелки, Бессоновский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
1850

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