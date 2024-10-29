Трошкин Астафий Петров
Место рождения
Дата рожденияОколо 1796
Дата смерти1850
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1796
Отец: Трошкин Петр Ефремов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Трошкина Елена Евдокимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Трошкина) Евдокия Астафьевна
Мать ребёнка: Трошкина Елена Евдокимовна
Рождение ребёнка
Около 1814
Сын: Трошкин Евдоким Астафьевич
Мать ребёнка: Трошкина Елена Евдокимовна
Рождение ребёнка
13.06.1816 ст.
Мать ребёнка: Трошкина Елена Евдокимовна
Рождение ребёнка
Около 1821
Дочь: (Трошкина) Миланья Астафьевна
Мать ребёнка: Трошкина Елена Евдокимовна
Рождение ребёнка
Около 1821
Мать ребёнка: Трошкина Елена Евдокимовна
Рождение ребёнка
25.02.1828 ст.
Сын: Трошкин Михаил Астафьевич
Мать ребёнка: Трошкина Елена Евдокимовна
Рождение ребёнка
Около 1832
Сын: Трошкин Маркел Астафьевич
Мать ребёнка: Трошкина Елена Евдокимовна
Рождение ребёнка
Около 1842
Сын: Трошкин Родион Астафьевич
Мать ребёнка: Трошкина Елена Евдокимовна
Смерть
1850