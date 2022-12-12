Чигвинцева (Швецова) Валентина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чигвинцева (Швецова) Валентина Александровна

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Место рождения

Верхняя Синячиха, Алапаевское, Свердловская область

Дата рождения

15.03.1965

Пол

Женский

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1965

Отец: не указан

Мать: Швецова Зина Спиридоновна

Верхняя Синячиха, Алапаевское, Свердловская область
Рождение ребёнка
05.01.1983

Сын: Чигвинцев Максим Николаевич

Отец ребёнка: не указан

Верхняя Синячиха, Алапаевское, Свердловская область
Рождение ребёнка
15.06.1990

Сын: Чигвинцев Николай Николаевич

Отец ребёнка: не указан

Верхняя Синячиха, Алапаевское, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шестакова Анастасия Николаевна

Отец ребёнка: не указан

Верхняя Синячиха, Алапаевское, Свердловская область
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