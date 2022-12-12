Чигвинцева (Швецова) Валентина Александровна
Место рождения
Дата рождения15.03.1965
ПолЖенский
ОтецНе указан
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1965
Отец: не указан
Рождение ребёнка
05.01.1983
Сын: Чигвинцев Максим Николаевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
15.06.1990
Сын: Чигвинцев Николай Николаевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шестакова Анастасия Николаевна
Отец ребёнка: не указан