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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиМежду 1812 и 1824
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1800
Сын: Григорий Вонифантич
Отец ребёнка: Елифер Никитич
Рождение ребёнка
1806
Сын: Ефрем Вонифантич
Отец ребёнка: Елифер Никитич
Рождение ребёнка
1812
Сын: Степан Вонифантич
Отец ребёнка: Елифер Никитич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Елифер Никитич
Смерть
Между 1812 и 1824