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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Между 1812 и 1824

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1773 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1800

Сын: Григорий Вонифантич

Отец ребёнка: Елифер Никитич

Рождение ребёнка
1806

Сын: Ефрем Вонифантич

Отец ребёнка: Елифер Никитич

Рождение ребёнка
1812

Сын: Степан Вонифантич

Отец ребёнка: Елифер Никитич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Елифер Никитич

Смерть
Между 1812 и 1824
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