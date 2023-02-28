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Полунин Дмитрий Александрович

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Место рождения

Хлопово, город Новомосковск, Тульская область

Дата рождения

19.10.1868 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1868 ст.

Отец: Полунин Александр Иванович

Мать: Полунина Мария Дмитриевна

Хлопово, город Новомосковск, Тульская область
Бракосочетание
12.04.1887 ст.

Жена: Мария

Хлопово, город Новомосковск, Тульская область
Рождение ребёнка
05.03.1893 ст.

Сын: Полунин Иван Дмитриевич

Мать ребёнка: Мария

Хлопово, город Новомосковск, Тульская область
Рождение ребёнка
18.10.1895 ст.

Сын: Полунин Дмитрий Дмитриевич

Мать ребёнка: Мария

Хлопово, город Новомосковск, Тульская область
Рождение ребёнка
01.09.1898 ст.

Сын: Полунин Симеон Дмитриевич

Мать ребёнка: Мария

Хлопово, город Новомосковск, Тульская область
Место жительства
Неизвестно
Хлопово, город Новомосковск, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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