Полунин Дмитрий Александрович
Место рождения
Дата рождения19.10.1868 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1868 ст.
Рождение ребёнка
05.03.1893 ст.
Мать ребёнка: Мария
Рождение ребёнка
18.10.1895 ст.
Сын: Полунин Дмитрий Дмитриевич
Мать ребёнка: Мария
Рождение ребёнка
01.09.1898 ст.
Сын: Полунин Симеон Дмитриевич
Мать ребёнка: Мария
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно