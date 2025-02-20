(Александрова) Валентина Константиновна 01.02.1900 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

(Александрова) Валентина Константиновна

Автор
ИИ
Иванова И.

женский, родилась 01.02.1900 ст., Вологда, город Вологда, Вологодская область

умерла Неизвестно

Отец
Александров Константин Давидович?Неизвестно г.р.
Мать
Александрова Мария АлесеевнаНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1900 ст.

Отец: Александров Константин Давидович?

Мать: Александрова Мария Алесеевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Крещение
13.02.1900 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область

Екатерининская церковь, Вологда, Вологодская губерния

Смерть
Неизвестно

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