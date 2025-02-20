(Александрова) Валентина Константиновна
женский, родилась 01.02.1900 ст., Вологда, город Вологда, Вологодская область
умерла Неизвестно
ОтецАлександров Константин Давидович?Неизвестно г.р.
МатьАлександрова Мария АлесеевнаНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1900 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Крещение
13.02.1900 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
Неизвестно