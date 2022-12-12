Сахарцова (Пуговкина) Мавра Тимофеевна
Место рождения
Дата рождения1769
Дата смертиДо 1850
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769
Рождение ребёнка
1794
Отец ребёнка: Сахарцов Никита Васильевич
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Марина Никитична
Отец ребёнка: Сахарцов Никита Васильевич
Рождение ребёнка
14.12.1811 ст.
Дочь: Настасья Никитична
Отец ребёнка: Сахарцов Никита Васильевич
ф.203-оп.745-д.1047 67об-68
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
До 1850