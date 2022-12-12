Сахарцова (Пуговкина) Мавра Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сахарцова (Пуговкина) Мавра Тимофеевна

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Место рождения

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения

Дата рождения

1769

Дата смерти

До 1850

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769

Отец: Пуговкин Тимофей Игнатьевич

Мать: Пуговкина Пелагея Филипповна

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
Рождение ребёнка
1794

Сын: Сахарцов Михаил Никитич

Отец ребёнка: Сахарцов Никита Васильевич

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
Рождение ребёнка
1806

Дочь: Марина Никитична

Отец ребёнка: Сахарцов Никита Васильевич

Рождение ребёнка
14.12.1811 ст.

Дочь: Настасья Никитична

Отец ребёнка: Сахарцов Никита Васильевич

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
ф.203-оп.745-д.1047 67об-68
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сахарцов Никита Васильевич

Смерть
До 1850
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