Василий Федоров (Ич) Около 1788 — найти родственников по фамилии на Familio
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Василий Федоров (Ич)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1788

Дата смерти

1814

Пол

Мужской

Отец

Около 1757 г.р.

Мать

Около 1747 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1788

Отец: Федор Кандратьев (Ич)

Мать: Матрена Борисова (Вна)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Смерть
1814

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