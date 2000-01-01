Уланов Степан Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1840 и 1849
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1840 и 1849
Отец: Уланов Егор Сергеевич
Рождение ребёнка
Около 1858
Дочь: Василиса Степановна
Мать ребёнка: Уланова Меланья Леонтьевна
Рождение ребёнка
Около 1874
Дочь: Нелюбина Анна Степановна
Мать ребёнка: Уланова Меланья Леонтьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно