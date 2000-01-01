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Уланов Степан Егорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1840 и 1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1840 и 1849

Отец: Уланов Егор Сергеевич

Мать: Уланова Авдотья Григорьевна

Рождение ребёнка
Около 1858

Дочь: Василиса Степановна

Мать ребёнка: Уланова Меланья Леонтьевна

Рождение ребёнка
Около 1874

Дочь: Нелюбина Анна Степановна

Мать ребёнка: Уланова Меланья Леонтьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Уланова Меланья Леонтьевна

Смерть
Неизвестно
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