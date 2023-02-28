Поединков Сергей Георгиевич
Место рождения
Дата рождения27.03.1941
Дата смерти18.01.1986
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1941
Рождение ребёнка
30.03.1977
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Львова Светлана Ивановна
Работа или профессия
Неизвестно
Заместитель директора меховой фабрики
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Львова Светлана Ивановна
Смерть
18.01.1986
Причина смерти: Убийство