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Поединков Сергей Георгиевич

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

27.03.1941

Дата смерти

18.01.1986

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1941

Отец: Поединков Георгий Гаврилович

Мать: Поединкова Анна Яковлевна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
30.03.1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Львова Светлана Ивановна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
Заместитель директора меховой фабрики
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Львова Светлана Ивановна

Смерть
18.01.1986
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Причина смерти: Убийство
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