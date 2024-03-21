Сакович Марфа Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сакович Марфа Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1817

Дата смерти

1875

Пол

Женский

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сакович Данила Иванович

Рождение ребёнка
1837

Сын: Сакович Самсон Данилов

Отец ребёнка: Сакович Данила Иванович

Старые Прянички, Климовичский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
1845

Сын: Сакович Демьян Данилов

Отец ребёнка: Сакович Данила Иванович

Старые Прянички, Климовичский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
1847

Сын: Сакович Данила Данилов

Отец ребёнка: Сакович Данила Иванович

Рождение ребёнка
1847

Сын: Сакович Селиверст Данилович

Отец ребёнка: Сакович Данила Иванович

Старые Прянички, Климовичский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
1850

Сын: Сакович Андрей Данилов

Отец ребёнка: Сакович Данила Иванович

Старые Прянички, Климовичский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
1852

Сын: Сакович Емельян Данилов

Отец ребёнка: Сакович Данила Иванович

Старые Прянички, Климовичский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
1855

Сын: Сакович Парфений Данилов

Отец ребёнка: Сакович Данила Иванович

Старые Прянички, Климовичский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
1858

Дочь: Сакович Домникия Даниловна

Отец ребёнка: Сакович Данила Иванович

Старые Прянички, Климовичский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
1862

Дочь: Сакович Ульяна Даниловна

Отец ребёнка: Сакович Данила Иванович

Старые Прянички, Климовичский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
1864

Дочь: Сакович Татьяна Даниловна

Отец ребёнка: Сакович Данила Иванович

Старые Прянички, Климовичский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
1865

Дочь: Сакович Евдокия Данилова

Отец ребёнка: Сакович Данила Иванович

Смерть
1875

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