Сакович Марфа Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1817
Дата смерти1875
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1837
Отец ребёнка: Сакович Данила Иванович
Рождение ребёнка
1845
Отец ребёнка: Сакович Данила Иванович
Рождение ребёнка
1847
Отец ребёнка: Сакович Данила Иванович
Рождение ребёнка
1847
Сын: Сакович Селиверст Данилович
Отец ребёнка: Сакович Данила Иванович
Рождение ребёнка
1850
Отец ребёнка: Сакович Данила Иванович
Рождение ребёнка
1852
Отец ребёнка: Сакович Данила Иванович
Рождение ребёнка
1855
Отец ребёнка: Сакович Данила Иванович
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Сакович Домникия Даниловна
Отец ребёнка: Сакович Данила Иванович
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Сакович Ульяна Даниловна
Отец ребёнка: Сакович Данила Иванович
Рождение ребёнка
1864
Дочь: Сакович Татьяна Даниловна
Отец ребёнка: Сакович Данила Иванович
Рождение ребёнка
1865
Дочь: Сакович Евдокия Данилова
Отец ребёнка: Сакович Данила Иванович
Смерть
1875