Якубовский Бронислав Хасеневич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти2011
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Якубовская Роза Адамовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Якубовская Роза Адамовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Якубовская Роза Адамовна
Смерть
2011