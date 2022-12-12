Якубовский Бронислав Хасеневич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЯкубовский Бронислав Хасеневич

Якубовский Бронислав Хасеневич

avatar

Место рождения

Медвёдки, Глубокский район, Витебская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

2011

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1932 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Якубовский Хасень Иванович

Мать: Якубовская Танзиля Мустафовна

Медвёдки, Глубокский район, Витебская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Якубовская Роза Адамовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Якубовская Роза Адамовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Якубовская Роза Адамовна

Смерть
2011
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close