(Шулыгина) Анастасия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Шулыгина) Анастасия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1884

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1887 г.р.

Дети

1913 г.р.
1919 г.р.
1922 г.р.
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Добавил:

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: не указан

Мать: не указана

Развод
Неизвестно

Муж: не указан

Развод
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шулыгин Борис Васильевич

Рождение ребёнка
1913

Сын: Шулыгин Сергей Борисович

Отец ребёнка: Шулыгин Борис Васильевич

Рождение ребёнка
1919

Дочь: (Шулыгина) Анастасия Борисовна

Отец ребёнка: Шулыгин Борис Васильевич

Рождение ребёнка
1922

Дочь: (Шулыгина) Анна Борисовна

Отец ребёнка: Шулыгин Борис Васильевич

Рождение ребёнка
1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шулыгин Борис Васильевич

Рождение ребёнка
1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шулыгин Борис Васильевич

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