(Шулыгина) Анастасия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1884
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: не указан
Мать: не указана
Развод
Неизвестно
Муж: не указан
Развод
Неизвестно
Муж: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1913
Отец ребёнка: Шулыгин Борис Васильевич
Рождение ребёнка
1919
Дочь: (Шулыгина) Анастасия Борисовна
Отец ребёнка: Шулыгин Борис Васильевич
Рождение ребёнка
1922
Дочь: (Шулыгина) Анна Борисовна
Отец ребёнка: Шулыгин Борис Васильевич
Рождение ребёнка
1926
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шулыгин Борис Васильевич
Рождение ребёнка
1928
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шулыгин Борис Васильевич