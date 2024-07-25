Грунин Степан Георгиевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.07.1976
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1976
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
22.03.2006
Дочь: Макарова (Грунина) Дарья Степановна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
18.10.2018
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности