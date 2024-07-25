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Грунин Степан Георгиевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.07.1976

Пол

Мужской

Добавил:

ТХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1976

Отец: Грунин Георгий Борисович

Мать: Грунина (Донскова) Наталья Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
22.03.2006

Дочь: Макарова (Грунина) Дарья Степановна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
18.10.2018

Сын: Грунин Матвей Степанович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

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