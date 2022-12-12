Приданов Василий Дмитрев
Место рождения
Дата рождения22.03.1836
Дата смерти20.07.1836
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1836
Крещение
24.03.1836
воспреемник: Онаго ж Села уделной кресьянин Захар Васильиф Мелникоф; воспреемница: Того ж Села После умершаго уделнаго кресьянина Гаврилы Дмитрева Приданова дочь девица Матрена Гаврилова | Казанская ц... Показать все
Смерть
20.07.1836
Причина смерти: от младенческою
Похороны
?.07.1836
на отведенном кладбище при Казанской церкви