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Приданов Василий Дмитрев

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Место рождения

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

22.03.1836

Дата смерти

20.07.1836

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1810 г.р.

Мать

Вычислено 1810 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1836

Отец: Приданов Дмитрий Гаврилов

Мать: Приданова Евдокия Прокофьева

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Крещение
24.03.1836
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
воспреемник: Онаго ж Села уделной кресьянин Захар Васильиф Мелникоф; воспреемница: Того ж Села После умершаго уделнаго кресьянина Гаврилы Дмитрева Приданова дочь девица Матрена Гаврилова | Казанская ц... Показать все
Смерть
20.07.1836
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Причина смерти: от младенческою
Похороны
?.07.1836
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
на отведенном кладбище при Казанской церкви
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