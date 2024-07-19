Пырышева Агрипина Илларионовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1881
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
07.02.1900 ст.
Ректы, Дорогобужский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
11.09.1901
Дочь: Пырышева Ульяния Васильевна
Отец ребёнка: Пырышев Василий Корнеевич
Рождение ребёнка
24.09.1903
Дочь: Пырышева Наталия Васильевна
Отец ребёнка: Пырышев Василий Корнеевич
Рождение ребёнка
13.11.1905
Сын: Пырышев Григорий Васильевич
Отец ребёнка: Пырышев Василий Корнеевич
Рождение ребёнка
27.04.1908
Дочь: Пырышева Евфросиния Васильевна
Отец ребёнка: Пырышев Василий Корнеевич
Рождение ребёнка
02.04.1913
Дочь: Пырышева Васса Васильевна
Отец ребёнка: Пырышев Василий Корнеевич
Рождение ребёнка
02.04.1913
Дочь: Пырышева Евдокия Васильевна
Отец ребёнка: Пырышев Василий Корнеевич
Смерть
Неизвестно