Пырышева Агрипина Илларионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пырышева Агрипина Илларионовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
07.02.1900 ст.

Муж: Пырышев Василий Корнеевич

Ректы, Дорогобужский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
11.09.1901

Дочь: Пырышева Ульяния Васильевна

Отец ребёнка: Пырышев Василий Корнеевич

Рождение ребёнка
24.09.1903

Дочь: Пырышева Наталия Васильевна

Отец ребёнка: Пырышев Василий Корнеевич

Рождение ребёнка
13.11.1905

Сын: Пырышев Григорий Васильевич

Отец ребёнка: Пырышев Василий Корнеевич

Рождение ребёнка
27.04.1908

Дочь: Пырышева Евфросиния Васильевна

Отец ребёнка: Пырышев Василий Корнеевич

Рождение ребёнка
02.04.1913

Дочь: Пырышева Васса Васильевна

Отец ребёнка: Пырышев Василий Корнеевич

Рождение ребёнка
02.04.1913

Дочь: Пырышева Евдокия Васильевна

Отец ребёнка: Пырышев Василий Корнеевич

Смерть
Неизвестно

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