Боталов Василий Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Боталов Василий Степанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
До 1883
Антипина, Соликамский уезд, Пермская губерния
ГААК фонд 9 опись 1 дело 582 стр 15 №250
Место жительства
С 1883
Гусиный Брод, Новосибирский муниципальный район, Новосибирская область
Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
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