Боталов Василий Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
До 1883
Антипина, Соликамский уезд, Пермская губерния
ГААК фонд 9 опись 1 дело 582 стр 15 №250
Место жительства
С 1883
Гусиный Брод, Новосибирский муниципальный район, Новосибирская область
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
Неизвестно