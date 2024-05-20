Лужбин Сергей Карпович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1808
Дата смерти1858
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: Лужбин Карп Зотович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лужбин ???
Мать ребёнка: Лужбина ???
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лужбин ???
Мать ребёнка: Лужбина ???
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лужбина ???
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Лужбина) Марина Сергеевна
Мать ребёнка: Лужбина ???
Смерть
1858