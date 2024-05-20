Лужбин Сергей Карпович 1808 — найти родственников по фамилии на Familio
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Лужбин Сергей Карпович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1808

Дата смерти

1858

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: Лужбин Карп Зотович

Мать: Лужбина Акилина Харлампиевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лужбин ???

Мать ребёнка: Лужбина ???

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лужбин ???

Мать ребёнка: Лужбина ???

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лужбина ???

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Лужбина) Марина Сергеевна

Мать ребёнка: Лужбина ???

Смерть
1858

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