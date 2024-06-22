Колпаков (Пестерева) Варвара Борисова
Место рожденияд. Осиновка, Осинский уезд, Пермская губерния
Дата рождения1880
Дата смерти15.07.1910
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Осиновка, Осинский уезд, Пермская губерния
Бракосочетание
11.01.1910
Лайга, Куединский муниципальный район, Пермский край
Смерть
15.07.1910
Похороны
16.07.1910