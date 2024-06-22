Колпаков (Пестерева) Варвара Борисова 1880 — найти родственников по фамилии на Familio
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Колпаков (Пестерева) Варвара Борисова

Место рождения

д. Осиновка, Осинский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

1880

Дата смерти

15.07.1910

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1853 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Осиновка, Осинский уезд, Пермская губерния
Бракосочетание
11.01.1910

Муж: Колпаков Тимофей Иоаннов

Лайга, Куединский муниципальный район, Пермский край
Смерть
15.07.1910
Большебороды, Осинский уезд, Пермская губерния
Похороны
16.07.1910
Большебороды, Осинский уезд, Пермская губерния

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