Васякина (Шевцова) Валентина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васякина (Шевцова) Валентина Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

1906 г.р.

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шевцов Петр Павлович

Мать: Шевцова Евдокия Васильевна

Рождение ребёнка
Около 1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Васякин Валерий Александрович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Васякин Юрий Александрович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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