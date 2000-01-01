Зырянов Михаил Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зырянов Михаил Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.05.1884

Сын: Зырянов Дмитрий Михайлович

Мать ребёнка: Зырянова Ирина Стефановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зырянов Николай Михайлович

Мать ребёнка: Зырянова Ирина Стефановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зырянов Евгений Михайлович

Мать ребёнка: Зырянова Ирина Стефановна

Работа или профессия
Неизвестно
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