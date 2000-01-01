Зырянов Михаил Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.05.1884
Сын: Зырянов Дмитрий Михайлович
Мать ребёнка: Зырянова Ирина Стефановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зырянов Николай Михайлович
Мать ребёнка: Зырянова Ирина Стефановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зырянов Евгений Михайлович
Мать ребёнка: Зырянова Ирина Стефановна
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянин | Алапаевский завод