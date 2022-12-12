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Захаров Иван Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Захаров Андрей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1897

Сын: Захаров Артамон

Мать ребёнка: Захарова Устинья Илларионовна

Хвалынск, Хвалынский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1901

Сын: Захаров Василий

Мать ребёнка: Захарова Устинья Илларионовна

Хвалынск, Хвалынский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1905

Сын: Захаров Савелий

Мать ребёнка: Захарова Устинья Илларионовна

Хвалынск, Хвалынский муниципальный район, Саратовская область
Саратовская обл., г. Хвалынск, ул. Ленина, 153
Рождение ребёнка
1912

Сын: Захаров Ефим Иванович

Мать ребёнка: Захарова Устинья Илларионовна

Россия
Рождение ребёнка
1915

Сын: Захаров Аким

Мать ребёнка: Захарова Устинья Илларионовна

Рождение ребёнка
1917

Сын: Захаров Павел

Мать ребёнка: Захарова Устинья Илларионовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Захаров Антон

Мать ребёнка: Захарова Устинья Илларионовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Захарова Устинья Илларионовна

Смерть
Неизвестно
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