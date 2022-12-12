Захаров Иван Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Захаров Андрей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1897
Сын: Захаров Артамон
Мать ребёнка: Захарова Устинья Илларионовна
Рождение ребёнка
1901
Сын: Захаров Василий
Мать ребёнка: Захарова Устинья Илларионовна
Рождение ребёнка
1905
Сын: Захаров Савелий
Мать ребёнка: Захарова Устинья Илларионовна
Саратовская обл., г. Хвалынск, ул. Ленина, 153
Рождение ребёнка
1912
Мать ребёнка: Захарова Устинья Илларионовна
Россия
Рождение ребёнка
1915
Сын: Захаров Аким
Мать ребёнка: Захарова Устинья Илларионовна
Рождение ребёнка
1917
Сын: Захаров Павел
Мать ребёнка: Захарова Устинья Илларионовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Захаров Антон
Мать ребёнка: Захарова Устинья Илларионовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Захарова Устинья Илларионовна
Смерть
Неизвестно