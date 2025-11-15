Матвеева Зоя
женский, родилась Неизвестно
ОтецАтласкин Владимир СемёновичНеизвестно г.р.
МатьАтласкина Агафия АфанасьевнаНеизвестно г.р.
Супруги
Матвеев Пётр НиколаевичНеизвестно г.р.
Дети
Матвеев Сергей ПетровичНеизвестно г.р.
Матвеева Надежда ПетровнаНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Матвеева Надежда Петровна
Отец ребёнка: Матвеев Пётр Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Матвеев Пётр Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно