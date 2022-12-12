Шаламов Варлам Тихонович
Место рождения
Дата рождения18.06.1907
Дата смерти17.01.1982
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1907
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1924 по 1926
Кунцево, Троицко-Голенищевская волость, Московский уезд
Место жительства
С 1926 по 1937
Место жительства
С 1937 по 1953
Магадан, город Магадан, Магаданская область
Место жительства
С 1953 по 1982
Смерть
17.01.1982