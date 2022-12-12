Сачевкина Елена Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сачевкина Елена Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.02.1909

Сын: Сачевкин Василий Алексеевич

Отец ребёнка: Сачевкин Алексей Георгиевич

Шекшово, Гаврилово-Посадский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
28.10.2013

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сачевкин Алексей Георгиевич

Шекшово, Гаврилово-Посадский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина Алексеевна

Отец ребёнка: Сачевкин Алексей Георгиевич

Шекшово, Гаврилово-Посадский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
Неизвестно
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