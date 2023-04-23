Школьник Лев Анатольевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Школьник Лев Анатольевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.06.1970

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1970 г.р.

Дети

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1970

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Школьник Елена Борисовна

Рождение ребёнка
11.07.1993

Дочь: Школьник Элина Львовна

Мать ребёнка: Школьник Елена Борисовна

Рождение ребёнка
08.08.1994

Сын: Школьник Вадимир Львович

Мать ребёнка: Школьник Елена Борисовна

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