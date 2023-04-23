Школьник Лев Анатольевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.06.1970
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1970
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Школьник Елена Борисовна
Рождение ребёнка
11.07.1993
Дочь: Школьник Элина Львовна
Мать ребёнка: Школьник Елена Борисовна
Рождение ребёнка
08.08.1994
Мать ребёнка: Школьник Елена Борисовна