Осинцова Парасковья Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1770
Дата смертиМежду 1851 и 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1782
Отец ребёнка: Осинцов Никита Филиппович
Рождение ребёнка
1800
Отец ребёнка: Осинцов Никита Филиппович
Рождение ребёнка
1803
Сын: Осинцов Влас Никитич
Отец ребёнка: Осинцов Никита Филиппович
Рождение ребёнка
1809
Отец ребёнка: Осинцов Никита Филиппович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Арина Никитична
Отец ребёнка: Осинцов Никита Филиппович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Осинцов Никита Филиппович
Место жительства
Неизвестно
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Между 1851 и 1858