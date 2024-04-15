Осинцова Парасковья Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Осинцова Парасковья Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1770

Дата смерти

Между 1851 и 1858

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1782

Сын: Осинцов Григорий Никитич

Отец ребёнка: Осинцов Никита Филиппович

Рождение ребёнка
1800

Сын: Осинцов Игнатий Никитич

Отец ребёнка: Осинцов Никита Филиппович

Рождение ребёнка
1803

Сын: Осинцов Влас Никитич

Отец ребёнка: Осинцов Никита Филиппович

Рождение ребёнка
1809

Сын: Осинцов Антон Никитич

Отец ребёнка: Осинцов Никита Филиппович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Арина Никитична

Отец ребёнка: Осинцов Никита Филиппович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Осинцов Сергей Никитич

Отец ребёнка: Осинцов Никита Филиппович

Место жительства
Неизвестно
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Между 1851 и 1858
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