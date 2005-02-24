Примаков Николай Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.04.1950
Дата смерти24.02.2005
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1950
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.01.1970
Сын: Примаков Валерий Николаевич
Мать ребёнка: Примакова (Шаповалова) Наталья Николаевна
Рождение ребёнка
12.05.1975
Дочь: Куцева (Примакова) Светлана Николаевна
Мать ребёнка: Примакова (Шаповалова) Наталья Николаевна
Смерть
24.02.2005