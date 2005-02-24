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Примаков Николай Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.04.1950

Дата смерти

24.02.2005

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1950

Отец: Примаков Александр Михайлович

Мать: Примакова (Жилина) Надежда Кузьминична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Примакова (Шаповалова) Наталья Николаевна

Рождение ребёнка
03.01.1970

Сын: Примаков Валерий Николаевич

Мать ребёнка: Примакова (Шаповалова) Наталья Николаевна

Рождение ребёнка
12.05.1975

Дочь: Куцева (Примакова) Светлана Николаевна

Мать ребёнка: Примакова (Шаповалова) Наталья Николаевна

Смерть
24.02.2005

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