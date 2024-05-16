Спивак Светлана Ивановна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Спивак Светлана Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Спевак Иван Валентинович

Мать: Спевак Зоя Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Спивак Антон Дмитриевич

Отец ребёнка: Спивак Дмитрий Анатольевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Спивак Анна Дмитриевна

Отец ребёнка: Спивак Дмитрий Анатольевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Спивак Людмила Дмитриевна

Отец ребёнка: Спивак Дмитрий Анатольевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колодко Вячеслав

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Спивак Дмитрий Анатольевич

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