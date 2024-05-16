Спивак Светлана Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Спевак Иван Валентинович
Мать: Спевак Зоя Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Спивак Дмитрий Анатольевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Спивак Анна Дмитриевна
Отец ребёнка: Спивак Дмитрий Анатольевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Спивак Людмила Дмитриевна
Отец ребёнка: Спивак Дмитрий Анатольевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Колодко Вячеслав
Бракосочетание
Неизвестно