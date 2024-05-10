Шамсуаров Шайхинур Хазинурович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шамсуаров Хазинур
Мать: Васика Фатхулловна
Рождение ребёнка
18.04.1958
Сын: Шамсуаров Марсель Шайхинурович
Мать ребёнка: Хазипова Разия Хазиповна
Рождение ребёнка
30.01.1962
Дочь: Бектурганова Миляуша Шайхинуровна
Мать ребёнка: Хазипова Разия Хазиповна
Рождение ребёнка
05.07.1965
Дочь: Галиаскарова (Шамсуарова) Гульшат Шайхинуровна
Мать ребёнка: Хазипова Разия Хазиповна
Смерть
Неизвестно