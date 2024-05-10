Шамсуаров Шайхинур Хазинурович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Шамсуаров Шайхинур Хазинурович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шамсуаров Хазинур

Мать: Васика Фатхулловна

Рождение ребёнка
18.04.1958

Сын: Шамсуаров Марсель Шайхинурович

Мать ребёнка: Хазипова Разия Хазиповна

Рождение ребёнка
30.01.1962

Дочь: Бектурганова Миляуша Шайхинуровна

Мать ребёнка: Хазипова Разия Хазиповна

Рождение ребёнка
05.07.1965

Дочь: Галиаскарова (Шамсуарова) Гульшат Шайхинуровна

Мать ребёнка: Хазипова Разия Хазиповна

Смерть
Неизвестно

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