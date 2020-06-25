Кудрявцева (Карасева) Мария Ивановна
Место рождения
Дата рождения13.04.1924
Дата смерти25.06.2020
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1924
Рождение ребёнка
24.01.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кудрявцев Георгий Васильевич
Комсомольское, Комсомольский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Смерть
25.06.2020
Чебоксары, город Чебоксары, Чувашская Республика - Чувашия