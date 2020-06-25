Кудрявцева (Карасева) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кудрявцева (Карасева) Мария Ивановна

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Место рождения

Напольный Вьяс, Лунинский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

13.04.1924

Дата смерти

25.06.2020

Пол

Женский

Отец

1901 г.р.

Мать

1899 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1924

Отец: Карасев Иван Семенович

Мать: Карасева (Макарова) Евдокия Алексеевна

Напольный Вьяс, Лунинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
24.01.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кудрявцев Георгий Васильевич

Комсомольское, Комсомольский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Смерть
25.06.2020
Чебоксары, город Чебоксары, Чувашская Республика - Чувашия

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