Сорокина Федосья Антонова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1852
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1852
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.08.1870
Сын: Сорокин Андрей Савельевич
Отец ребёнка: Сорокин Савелий Афанасьевич
Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно