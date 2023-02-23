Сорокина Федосья Антонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сорокина Федосья Антонова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1852 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1852

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.08.1870

Сын: Сорокин Андрей Савельевич

Отец ребёнка: Сорокин Савелий Афанасьевич

Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сорокин Савелий Афанасьевич

Смерть
Неизвестно
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