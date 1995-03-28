Долгушина (Федосейкина) Матрена Михайловна (Мотя)
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.03.1915
Дата смерти28.03.1995
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1915
Образование
Неизвестно
начальное
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1946
Сын: Долгушин Виктор Сергеевич
Отец ребёнка: Долгушин Сергей Игнатьевич
Рождение ребёнка
1948
Сын: Долгушин Владимир Сергеевич
Отец ребёнка: Долгушин Сергей Игнатьевич
Рождение ребёнка
1949
Дочь: (Долгушина) Нина Сергеевна
Отец ребёнка: Долгушин Сергей Игнатьевич
Работа или профессия
Между 1961 и 1963
колхозница колхоза «Россия»
Смерть
28.03.1995
Похороны
Неизвестно