Долгушина (Федосейкина) Матрена Михайловна (Мотя) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Долгушина (Федосейкина) Матрена Михайловна (Мотя)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.03.1915

Дата смерти

28.03.1995

Пол

Женский

Добавил:

NF
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1915

Отец: Федосеев Михаил Степанов

Мать: Федосеева (Бурова) Прасковья Иванова

Образование
Неизвестно
начальное
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Долгушин Сергей Игнатьевич

Рождение ребёнка
1946

Сын: Долгушин Виктор Сергеевич

Отец ребёнка: Долгушин Сергей Игнатьевич

Рождение ребёнка
1948

Сын: Долгушин Владимир Сергеевич

Отец ребёнка: Долгушин Сергей Игнатьевич

Рождение ребёнка
1949

Дочь: (Долгушина) Нина Сергеевна

Отец ребёнка: Долгушин Сергей Игнатьевич

Работа или профессия
Между 1961 и 1963
колхозница колхоза «Россия»
Смерть
28.03.1995
Похороны
Неизвестно

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