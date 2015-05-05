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Пономарев Алексей Владимирович

Место рождения

Россия, СО АССР, г.Моздок

Дата рождения

13.08.1971

Дата смерти

05.05.2015

Пол

Мужской

Отец

1948 г.р.

Мать

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Жена

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Дети

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Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1971

Отец: Пономарев Владимир Александрович

Мать: скрыто настройками приватности

Россия, СО АССР, г.Моздок
Бракосочетание
18.08.1990

Жена: скрыто настройками приватности

г.Моздок С ТРОИЦКОЕ
Рождение ребёнка
21.02.1991

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

г.Моздок С ТРОИЦКОЕ
Рождение ребёнка
25.04.1996

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Россия, г. Моздок
Смерть
05.05.2015
ВЛАДИКОВКАЗ
Похороны
Неизвестно
Троицкое кладбище
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