Пономарев Алексей Владимирович
Место рожденияРоссия, СО АССР, г.Моздок
Дата рождения13.08.1971
Дата смерти05.05.2015
ПолМужской
Отец
Мать
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Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1971
Отец: Пономарев Владимир Александрович
Мать: скрыто настройками приватности
Россия, СО АССР, г.Моздок
Бракосочетание
18.08.1990
Жена: скрыто настройками приватности
г.Моздок С ТРОИЦКОЕ
Рождение ребёнка
21.02.1991
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
г.Моздок С ТРОИЦКОЕ
Рождение ребёнка
25.04.1996
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Россия, г. Моздок
Смерть
05.05.2015
ВЛАДИКОВКАЗ
Похороны
Неизвестно
Троицкое кладбище