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Зайкова Марья Михеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1756

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Баевской, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1770

Сын: Зайков Максим Никифорович

Отец ребёнка: Зайков Никифор Федотович

Рождение ребёнка
1782

Дочь: (Зайкова) Варвара Никифоровна

Отец ребёнка: Зайков Никифор Федотович

Рождение ребёнка
1784

Сын: Зайков Конон Никифорович

Отец ребёнка: Зайков Никифор Федотович

Смерть
Неизвестно

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