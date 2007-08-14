Хренников Тихон Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хренников Тихон Николаевич

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Место рождения

Елец, город Елец, Липецкая область

Дата рождения

28.05.1913

Дата смерти

14.08.2007

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1913

Отец: не указан

Мать: не указана

Елец, город Елец, Липецкая область
Место жительства
С 1913 по 1929
Елец, город Елец, Липецкая область
Место жительства
С 1929 по 2007
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
14.08.2007
Москва, город федерального значения Москва
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