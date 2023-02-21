Щепеткова (Щепеткова) Мария Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щепеткова (Щепеткова) Мария Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1819 г.р.

Дети

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.04.1844

Сын: Щепетков Василий Максимович

Отец ребёнка: Щепетков Максим Васильевич

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Щепетков Максим Васильевич

Смерть
Неизвестно
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