Щепеткова (Щепеткова) Мария Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.04.1844
Сын: Щепетков Василий Максимович
Отец ребёнка: Щепетков Максим Васильевич
Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно