Гогаринов Онисим Филиппович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гогаринов Онисим Филиппович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1629

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1629

Отец: Гогаринов Филип Тихонович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1664

Сын: Гогаринов Андрей Анисимович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1666

Сын: Гогаринов Федор Анисимович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1671

Сын: Гогаринов Филип Анисимович

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
деревня что был починок Мартына Стяжкина
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гогаринов Иван Анисимович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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