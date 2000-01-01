Гогаринов Онисим Филиппович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1629
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1629
Отец: Гогаринов Филип Тихонович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1664
Сын: Гогаринов Андрей Анисимович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1666
Сын: Гогаринов Федор Анисимович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1671
Сын: Гогаринов Филип Анисимович
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
деревня что был починок Мартына Стяжкина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гогаринов Иван Анисимович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно