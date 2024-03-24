Авдеева Оксана Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Авдеева Оксана Анатольевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.09.1974

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1974

Отец: Лукинских Анатолий

Мать: Лукинских Галина Николаевна

Рождение ребёнка
18.10.1998

Дочь: Авдеева Анастасия Олеговна

Отец ребёнка: Авдеев Олег Евгеньевич

Рождение ребёнка
24.04.2001

Дочь: Авдеева Надежда Олеговна

Отец ребёнка: Авдеев Олег Евгеньевич

Рождение ребёнка
14.11.2011

Дочь: Авдеева Наталья Олеговна

Отец ребёнка: Авдеев Олег Евгеньевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Авдеев Олег Евгеньевич

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