Авдеева Оксана Анатольевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.09.1974
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1974
Отец: Лукинских Анатолий
Рождение ребёнка
18.10.1998
Дочь: Авдеева Анастасия Олеговна
Отец ребёнка: Авдеев Олег Евгеньевич
Рождение ребёнка
24.04.2001
Дочь: Авдеева Надежда Олеговна
Отец ребёнка: Авдеев Олег Евгеньевич
Рождение ребёнка
14.11.2011
Дочь: Авдеева Наталья Олеговна
Отец ребёнка: Авдеев Олег Евгеньевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Авдеев Олег Евгеньевич