Блюдов Александр Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1915
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915
Отец: Блюдов Александр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Блюдов Евгений Александрович
Мать ребёнка: Блюдова Клавдия Устиновна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.08.1938
Дочь: Анохина (Блюдова) Людмила Александровна
Мать ребёнка: Блюдова Клавдия Устиновна
Рождение ребёнка
19.03.1943
Дочь: Червякова (Блюдова) Тамара Александровна
Мать ребёнка: Блюдова Клавдия Устиновна
Смерть
Неизвестно