Блюдов Александр Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Блюдов Александр Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1915

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915

Отец: Блюдов Александр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Блюдов Евгений Александрович

Мать ребёнка: Блюдова Клавдия Устиновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Блюдова Клавдия Устиновна

Рождение ребёнка
11.08.1938

Дочь: Анохина (Блюдова) Людмила Александровна

Мать ребёнка: Блюдова Клавдия Устиновна

Рождение ребёнка
19.03.1943

Дочь: Червякова (Блюдова) Тамара Александровна

Мать ребёнка: Блюдова Клавдия Устиновна

Смерть
Неизвестно

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