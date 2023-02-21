Сайкина Анна Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Никита
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1875
Рождение ребёнка
20.09.1876 ст.
Сын: Сайкин Иоанн Кузьмич
Отец ребёнка: Сайкин Кузьма Семёнович
Рождение ребёнка
22.12.1878 ст.
Отец ребёнка: Сайкин Кузьма Семёнович
Рождение ребёнка
18.03.1891 ст.
Дочь: Сайкина Матрёна Кузьминична
Отец ребёнка: Сайкин Кузьма Семёнович
Рождение ребёнка
10.01.1894 ст.
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно