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Сайкина Анна Никитична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Никита

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1875

Муж: Сайкин Кузьма Семёнович

Рождение ребёнка
20.09.1876 ст.

Сын: Сайкин Иоанн Кузьмич

Отец ребёнка: Сайкин Кузьма Семёнович

Ташто Кшуманця, Большеигнатовский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
22.12.1878 ст.

Сын: Сайкин Игнатий Кузьмич

Отец ребёнка: Сайкин Кузьма Семёнович

Ташто Кшуманця, Большеигнатовский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
18.03.1891 ст.

Дочь: Сайкина Матрёна Кузьминична

Отец ребёнка: Сайкин Кузьма Семёнович

Ташто Кшуманця, Большеигнатовский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
10.01.1894 ст.

Сын: Сайкин Павел Андреевич

Отец ребёнка: не указан

Ташто Кшуманця, Большеигнатовский муниципальный район, Республика Мордовия
Смерть
Неизвестно
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