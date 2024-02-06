Васьковский Дмитрий Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васьковский Дмитрий Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.08.1984

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1984

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.10.2014

Дочь: Васьковская Арина Дмитриевна

Мать ребёнка: Васьковская Наталья Александровна

Рождение ребёнка
01.07.2019

Дочь: Васьковский Никита Дмитриевич

Мать ребёнка: Васьковская Наталья Александровна

Рождение ребёнка
11.02.2023

Дочь: Васьковская Василиса Дмитриевна

Мать ребёнка: Васьковская Наталья Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Васьковская Наталья Александровна

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