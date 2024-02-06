Васьковский Дмитрий Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.08.1984
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
24.10.2014
Дочь: Васьковская Арина Дмитриевна
Мать ребёнка: Васьковская Наталья Александровна
Рождение ребёнка
01.07.2019
Дочь: Васьковский Никита Дмитриевич
Мать ребёнка: Васьковская Наталья Александровна
Рождение ребёнка
11.02.2023
Дочь: Васьковская Василиса Дмитриевна
Мать ребёнка: Васьковская Наталья Александровна
Бракосочетание
Неизвестно