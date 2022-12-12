Бондарь Дорофей Матвеевич
Место рождения
Дата рождения05.06.1871
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1871
Черкасский облгосархив Черкассы Украина с. Текуча Ф.931 О. 1 Д-2344, файл 660 (стр. 158), запись 29 Номер автора FS: 565381 Метрика: https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6XH5-KXR8 Дубликат: h... Показать все
Крещение
12.06.1871
Иоанно-Богословская церковь
Рождение ребёнка
01.09.1895
Дочь: Марфа Дорофеевна
Мать ребёнка: Гликерия Павловна
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6XHT-SF1Q Мать Евдокия Саввовна
Рождение ребёнка
07.07.1900
Дочь: Евфросиния Дорофеевна
Мать ребёнка: Гликерия Павловна
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6XHY-PJLG Мать Гликерия Савовна
Рождение ребёнка
09.06.1906
Мать ребёнка: Гликерия Павловна
Ф.9310.1.Д2616, файл 747 (стр. 15), запись 32 https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6XHY-9HZ4
Рождение ребёнка
18.03.1911
Дочь: Иулиания Дорофеевна
Мать ребёнка: Гликерия Павловна
Ф.9310(0931).1.Д2641, файл 173 (стр. 79), запись 12 Мать Гликерия САВВОВНА https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6XHY-V5JL
Рождение ребёнка
15.12.1915
Сын: Бондарь Стефан Дорофеевич
Мать ребёнка: Гликерия Павловна
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6XHY-Z5L7 Мать Гликерия Савовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гликерия Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гликерия Павловна
Смерть
Неизвестно