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Бондарь Дорофей Матвеевич

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Место рождения

Текуча, Черкаська область

Дата рождения

05.06.1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1871

Отец: Бондарь Матвей Прокопьевич

Мать: Бондарь Евдокия Антоновна

Текуча, Черкаська область
Черкасский облгосархив Черкассы Украина с. Текуча Ф.931 О. 1 Д-2344, файл 660 (стр. 158), запись 29 Номер автора FS: 565381 Метрика: https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6XH5-KXR8 Дубликат: h... Показать все
Крещение
12.06.1871
Текуча, Черкаська область
Иоанно-Богословская церковь
Рождение ребёнка
01.09.1895

Дочь: Марфа Дорофеевна

Мать ребёнка: Гликерия Павловна

Текуча, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6XHT-SF1Q Мать Евдокия Саввовна
Рождение ребёнка
07.07.1900

Дочь: Евфросиния Дорофеевна

Мать ребёнка: Гликерия Павловна

Текуча, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6XHY-PJLG Мать Гликерия Савовна
Рождение ребёнка
09.06.1906

Сын: Бондарь Федот Дорофеевич

Мать ребёнка: Гликерия Павловна

Текуча, Черкаська область
Ф.9310.1.Д2616, файл 747 (стр. 15), запись 32 https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6XHY-9HZ4
Рождение ребёнка
18.03.1911

Дочь: Иулиания Дорофеевна

Мать ребёнка: Гликерия Павловна

Текуча, Черкаська область
Ф.9310(0931).1.Д2641, файл 173 (стр. 79), запись 12 Мать Гликерия САВВОВНА https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6XHY-V5JL
Рождение ребёнка
15.12.1915

Сын: Бондарь Стефан Дорофеевич

Мать ребёнка: Гликерия Павловна

Текуча, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6XHY-Z5L7 Мать Гликерия Савовна
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гликерия Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гликерия Павловна

Смерть
Неизвестно
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