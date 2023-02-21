Исерлис Яков Исаакович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Исерлис Исаак Яковлевич
Мать: Исерлис Дания Эфраимовна
Рождение ребёнка
25.12.1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Исерлис Софья
Смерть
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва