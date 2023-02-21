Исерлис Яков Исаакович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Исерлис Яков Исаакович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Исерлис Исаак Яковлевич

Мать: Исерлис Дания Эфраимовна

Рождение ребёнка
25.12.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Исерлис Софья

Смерть
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
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